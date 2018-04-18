В Петербурге мужчина мечом разрубил прилавок магазина, не получив спиртное

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, разгромившего мечом прилавок магазина в Петербурге после отказа продавца продать ему спиртное, сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленинградской области.

"18 апреля в 06:20 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга был задержан 41-летний гражданин, который, получив отказ в продаже алкоголя в позднее время, через некоторое время вернулся в магазин с мечом и разрубил им прилавок", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что в продуктовом магазине в доме № 23 на улице Достоевского неизвестный громит прилавки мечом.

Мужчина был обезоружен и доставлен в 28-й отдел полиции. Устанавливается сумма ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.