Мост с надписью "Газель" не проедет" поймал 146-ю жертву

На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 16 апреля 2018

На месте ДТП на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. 16 апреля 2018

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Очередному грузовику не удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.

Жизнь — боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP — Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.

Как сообщают пользователи соцсетей, это уже 146-я по счету "жертва" так называемого "Моста глупости". В Twitter ему посвятили отдельный аккаунт, где и появились фотографии очередного ДТП.

На снимках изображен искореженный грузовик с расслоившимся от удара кузовом. Водитель транспортного средства по какой-то причине решил проехать под мостом, несмотря на предупреждающий плакат "Газель" не проедет".

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе ограничивающим высоту проезжающих машин 2,7 метра.