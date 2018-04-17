В Якутии осудили виновника крушения военного Ил-18

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 апр — РИА Новости. Виновник крушения военного самолета Ил-18 в Якутии приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в пользу Министерства обороны в 23,5 миллиона рублей в счет утраченного воздушного судна, сообщает Якутский гарнизонный военный суд.

Согласно приговору, 19 декабря 2016 года обвиняемый — руководитель полетами аэродрома Тикси офицер Ахмедов — дал указание экипажу воздушного судна Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов, военный самолет столкнулся с землей и разрушился. В результате один офицер погиб, 37 военнослужащих получили различные травмы.

"Наказание Ахмедову назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона и взыскал с Ахмедова в пользу Министерства обороны Российской Федерации 23 528 764 рубля 59 копеек в счет утраченного Ил-18", — сообщает Якутский гарнизонный военный суд.