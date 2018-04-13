Областной суд утвердил приговор священнику Грозовскому

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Ленинградский областной суд в пятницу отклонил апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовского по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат Михаил Уткин.

"Приговор оставлен в силе", — констатировал он.

Приозерский городской суд Ленобласти 17 января приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей в счет морального ущерба.

Как установил суд, священник надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один преступный эпизод произошёл в 2009 году, два других — в 2013 году.

Уголовное дело в отношении советника гендиректора футбольного клуба "Зенит" по духовно-нравственным вопросам, настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Гатчинского района Глеба Грозовского возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только через три года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Ещё находясь за границей, уже отстранённый к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. Следственный комитет после оглашения приговора опубликовал сообщение, в котором отметил, что данное утверждение Грозовского "не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде".