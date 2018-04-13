Суд удовлетворил прошение об УДО экс-губернатора Брянской области Денина

БРЯНСК, 13 апр — РИА Новости. Клинцовский городской суд Брянской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшего губернатора Николая Денина, осужденного на 4 года за злоупотребление полномочиями, сообщил РИА Новости источник в судебном процессе.

"Суд удовлетворил ходатайство, на вступление в силу постановления отведено 10 дней", — сказал собеседник агентства.

Ранее суды несколько раз отказывали экс-губернатору в УДО. Однако в конце марта прошение было направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что экс-губернатор компенсировал материальный ущерб.

Денин 19 ноября 2015 года был приговорен к 4 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету региона в размере 21,8 миллиона рублей.

Как установил суд, в декабре 2011 года и январе 2012 года губернатор, действуя из корыстных побуждений, подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка", из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность". Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба. По информации, ранее озвученной адвокатами, следствие было проведено в спешном порядке, а приговор Денину был вынесен скоропалительно — спустя четыре с половиной часа после окончания судебных прений.