После крушения вертолета Ка-29 в Балтийском море создали госкомиссию

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Государственная комиссия займется расследованием падения вертолета Ка-29 в Балтийское море, при котором погибли два летчика-испытателя, сообщает в пятницу холдинг "Вертолеты России".

По данным пресс-службы Балтфлота, вертолет упал в ходе ночных испытательных полетов.

"Коллектив холдинга "Вертолеты России" выражает соболезнования родным и близким летчиков-испытателей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полетов Государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолета — АО "Камов". На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия", — говорится в сообщении.