Улюкаева могут отправить отбывать срок в Иркутскую колонию

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Бывшего министра Алексея Улюкаева, приговоренного к восьмилетнему сроку заключения, могут отправить отбывать наказание в Иркутскую исправительную колонию №3, где зачастую содержатся осужденные высокопоставленные чиновники и бывшие правоохранители, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"В России немного колоний строгого режима, где может отбывать наказание чиновник, бывший в ранге министра. Скорее всего, его отправят отбывать срок именно в Иркутскую исправительную колонию, где в основном и находятся чиновники, судьи и правоохранители, осужденные за взяточничество", — рассказал Мельников.
По его словам, сам Улюкаев надеется, что ему все же подберут место отбывания наказания недалеко от Москвы, поскольку в противном случае он не сможет часто видеться с родственниками, которым будет тяжело ездить в Иркутск.
Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.