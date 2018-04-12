СК возбудил дело против сотрудников дагестанского казначейства

МАХАЧКАЛА, 12 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении дагестанского казначейства, которые подозреваются в вымогательстве взятки в крупном размере, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков.

Следствием было установлено, что в марте 2018 года главный контролер-ревизор провел проверку целевого использования бюджетных средств в МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" города Дербента, в ходе которой выявил существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. В ходе встречи сотрудник регионального казначейства потребовал взятки с директора МУП в размере 1,6 миллиона рублей, а в последующем снизил до 1,2 миллиона рублей.

"Усомнившись в правомерности действий проверяющего, директор предприятия обратился в правоохранительные органы. 9 апреля 2018 года перед зданием Управления Федерального казначейства по республике Дагестан при получении взятки в сумме 1,2 миллиона рублей подозреваемый задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что двое сотрудников дагестанского казначейства подозреваются в получении крупной взятки, в Казначействе была проведена выемка документов о незаконном перечислении 2 миллиардов рублей.