Завод в Петербурге, где произошел взрыв на корабле, поможет пострадавшим

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Судостроительный завод "Алмаз" в Санкт-Петербурге, где накануне на строящемся корабле произошел взрыв газовоздушной смеси, окажет материальную помощь пострадавшим, сообщила РИА Новости представитель предприятия.

В среду около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

Как сообщала в четверг утром вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, один человек после ЧП находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести, четыре — в удовлетворительном.

"Завод обязательно окажет пострадавшим всю необходимую материальную помощь и поддержку", — сказала представитель "Алмаза".

Она не уточнила, на какой объем выплат могут рассчитывать пострадавшие.