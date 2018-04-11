СК завел дело после взрыва газа на судостроительном заводе в Петербурге

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после взрыва газа на петербургском судостроительном заводе "Алмаз", где погиб человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В среду около 13.20 при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошёл взрыв газа. В результате один человек погиб, 10 пострадали.

"По факту взрыва на судостроительном заводе "Алмаз" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.