Под Красноярском пожилая женщина скончалась после нападения овчарки

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 77-летней женщины в Назаровском районе Красноярского края, на которую напала немецкая овчарка, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"В Назаровском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти 77-летней женщины. … По предварительным данным, пожилая женщина проживала в одной половине дома, а во второй — ее дочь с семьей, которая держала немецкую овчарку. Между огородами имелся свободный проход. Вероятнее всего, собака напала на пожилую женщину в дневное время, когда родственники отсутствовали дома", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту проводится проверка. Судмедэксперт после осмотра высказался о прижизненном характере травм. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.