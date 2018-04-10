После отравления учеников школу под Пензой закрыли на два дня

САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Школу в поселке Колышлей Пензенской области, шестерых учеников которой госпитализировали с отравлением выхлопными газами, закрыли на два дня для проведения санитарных работ, сообщили в министерстве образования области.

Ранее прокуратура региона сообщала, что шесть учеников школы в поселке Колышлей во вторник госпитализированы с признаками отравления. По данным СК РФ, в подвале школы №2 поселка Колышлей рабочие откачивали талые воды, при этом выхлопные газы от мотопомпы проникали в классы, после чего шестеро учащихся от восьми до 11 лет были доставлены в больницу.

"Школа на два дня закрыта для проведения санитарных работ. По факту отравления детей начата проверка, по результатам которой в отношении лиц, ответственных за случившееся, будут приняты соответствующие управленческие решения", — говорится в сообщении.