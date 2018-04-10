Пожарные тушат горящий ангар на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре на площади 150 квадратных метров на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По предварительным данным, возгорание происходит в металлическом одноэтажном ангаре. Что горит, уточняется. Общая площадь пожара порядка 150 квадратных метров. Сил на месте пожара достаточно, сам ангар расположен в промзоне, вдалеке от жилых домов, повышенный ранг загоранию не присваивался", — сказал собеседник агентства.