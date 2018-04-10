На севере Москвы около "Ашан-Сити" загорелся склад

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Одноэтажный ангар напротив торгового комплекса "Ашан-Сити" горит на площади 150 квадратных метров в районе Марьина Роща на севере Москвы, сообщает столичный главк МЧС во вторник.

"В 2.31 в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о пожаре по адресу Москва, улица Веткина, владение 2, строение 5. По предварительной информации, горит металлический одноэтажный ангар (склад) на общей площади около 150 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, добавили спасатели.