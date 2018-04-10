В Югре рассказали о состоянии пострадавшего в поножовщине школьника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Состояние школьника из Ханты-Мансийского автономного округа, раненого ножом в ходе конфликта со сверстником, оценивается как средней степени тяжести, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Во вторник в ведомстве рассказали об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего однокашника в руку. В свою очередь в окружном следственном управлении СК РФ отметили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Пострадавшему школьнику в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. Врачи расценивают его состояние как средней степени тяжести, не угрожающее жизни", — отметили в департаменте, ссылаясь на вице-губернатора округа Всеволода Кольцова.

Ранее власти региона заявляли, что в связи со случившимся создана специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента образования и молодежной политики Югры, комиссии по делам несовершеннолетних и регионального управления МВД. В настоящее время комиссия проводит проверку. По информации властей округа, в настоящее время прорабатывается вопрос об отстранении на период ее проведения от исполнения обязанностей директора школы, его заместителя по воспитательной работе и классного руководителя.