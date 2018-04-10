В Пензенской области школьники отравились выхлопными газами

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шесть школьников госпитализированы с отравлением выхлопными газами в поселке Колышлей Пензенской области, сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.

Ранее прокуратура региона сообщала, что шесть учеников школы в поселке Колышлей госпитализированы с признаками отравления. Источник РИА Новости в экстренных службах региона отмечал, что, предположительно, дети попали в больницу в результате отравления газами, исходящими от устройства, которым рабочие откачивали талые воды из подвала учебного заведения.

"В подвале школы №2 поселка Колышлей рабочие откачивали талые воды. При этом выхлопные газы от мотопомпы проникали в классы. Шестеро учащихся от восьми до 11 лет были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении СК.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают ответственных за случившееся.