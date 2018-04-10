В Пензенской области школьники отравились выхлопными газами

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шесть школьников госпитализированы с отравлением выхлопными газами в поселке Колышлей Пензенской области, сообщает официальный Telegram-канал СК РФ.
"В подвале школы №2 поселка Колышлей рабочие откачивали талые воды. При этом выхлопные газы от мотопомпы проникали в классы. Шестеро учащихся от восьми до 11 лет были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении СК.
Следователи осматривают место происшествия и устанавливают ответственных за случившееся.