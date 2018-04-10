В Подмосковье загорелся дом солиста группы Uma2rman, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Частный дом горит в Красногорске в Московской области, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным СМИ, горит дом солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского.

"В 14.15… поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гаврилково, дом 12", — говорится в сообщении.

"В 15.52 — локализация на площади 400 квадратных метров. В 17.15 — локализация открытого горения", — сообщает МЧС.