Дальнобойщика будут судить за смертельное ДТП под Ярославлем

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дальнобойщик пойдет под суд за ДТП с экскурсионным автобусом, перевозившим детей в Ростовском районе Ярославской области, в результате которого погиб водитель автобуса, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Следствие считает, что вечером в ноябре прошлого года дальнобойщик, отъезжая от автозаправки, нарушил правила дорожного движения и пересек дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки встречного движения, не уступив при выезде с прилегающей территории дорогу движущимся по ней машинам.

По данным ГП РФ, грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом, перевозящим детей, водитель которого позднее скончался в больнице от полученных травм. Дальнобойщику предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" и заключили под стражу.

"После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ростовский районный суд Ярославской области", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Максимальное наказание по третьей части 264 статьи УК РФ — лишение свободы до пяти лет.