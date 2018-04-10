Суд продлил арест фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы во вторник продлил до 12 июля срок ареста фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаин, бывшему завхозу посольства РФ в Аргентине Али Абянову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе большой совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

"Суд постановил: ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Абянову до 12 июля обосновано и подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей на 3 месяца, а всего до семи месяцев,", — огласила судья Ольга Солопова.

Адвокат Абянова Александр Костанянц ходатайствовал перед судом о домашнем аресте, сам обвиняемый поддержал позицию своего представителя. Как сообщил РИА Новости адвокат, сразу же после заседания им была написана и подана апелляционная жалоба, поскольку, по его мнению следствие так и не предоставило доказательства в обоснование ареста и его продления.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Вопрос о продлении срока ареста в отношении Калмыкова и Худжамова суд решит 12 апреля. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.

По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отмечали они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

В настоящее время срок следствия по делу продлен до восьми месяцев — до 15 июля 2018 года.