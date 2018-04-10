Из-за аварии под Саратовом нефть разлилась на 750 квадратных метров

САРАТОВ, 10 апр — РИА Новости. Площадь разлива нефти при аварии на нефтепроводе Транснефти в Саратовской области составила 750 квадратных метров, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Авария на магистральном нефтепроводе. Повреждена труба диаметром 820 мм. Принадлежит "Саратовское РНУ" филиал АО "Транснефть-Приволга". Произошел разлив нефти на площади 750 кв метров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта — село Маянга 3,5 километра, до реки Большой Иргиз — 1,5 километра.

"В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта… Ориентировочное время завершения работ — 23.00", — отметили в МЧС.

На месте работают 17 единиц техники и 52 человека личного состава.