Жители Нового Уренгоя лишились денег, открыв вклады в кредитном кооперативе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Десятки жителей Нового Уренгоя лишились средств, открыв вклады в кредитном потребительском кооперативе, ущерб оценивается в 42 миллиона рублей, сообщает во вторник управление МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, в отдел МВД Нового Уренгоя обратились 69 местных жителей, заявив, что их деньги были похищены обманным путем. Проверяя эту информацию, полицейские выяснили, что все они ранее открыли сберегательные вклады в кредитном потребительском кооперативе.

"По предварительным данным, вклады в организации открыли около 200 граждан. В марте 2018 года офис кредитного потребительского кооператива закрылся, прекратив свою деятельность, и до настоящего времени никто из сотрудников на связь с вкладчиками не выходит. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил около 42 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В настоящее время, как отметили в УМВД, сотрудники полиции выясняют личностей, причастных к мошенничеству, уголовное дело возбуждено по соответствующей статье УК РФ. Кроме того, в ведомстве ищут всех потерпевших от действий кредитного потребительского кооператива.