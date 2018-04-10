В Петербурге умер избитый охранник мечети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, который подозревается в избиении до смерти пожилого охранника Соборной мечети в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГСУСК РФ.

Как сообщал ранее РИА Новости представитель регионального ГУМВД, полиция Петербурга проводит доследственную проверку по факту госпитализации пожилого охранника Соборной мечети, которого избил неизвестный. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что подозреваемый задержан, он состоит на психиатрическом учете.

"Из материалов уголовного дела следует, что днем 9 апреля в Санкт-Петербургской соборной мечети злоумышленник в ходе ссоры, возникшей по неустановленным мотивам с охранником 1947 года рождения, жестоко избил его. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался 10 апреля 2018 года от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении следственного управления.

Следственными органами в отношении 20-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Отмечается, что в связи с признаками психического расстройства подозреваемый доставлен в психиатрическую больницу. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.