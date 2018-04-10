В России с начала года вспыхнуло более 450 лесных пожаров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Более 450 лесных пожаров общей площадью более 160 тысяч гектаров возникло в России с начала года, в основном возгораниям подвержены Амурская область, Приморский и Забайкальский края, сообщил начальник государственного учреждения "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.

"Всего с начала пожароопасного сезона у нас возникло 456 лесных пожаров на общей площади 161,5 тысячи гектаров. Из них на землях лесного фонда возникло 385 лесных пожаров на площади 145 тысяч гектаров", — сказал Акбердин на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, в заповедниках и заказниках возникло 13 лесных пожаров на площади более 7 тысяч гектаров, на землях обороны и безопасности — 19 пожаров площадью более 5 тысяч гектаров.

"Самые горимые регионы на сегодняшний день — это Амурская область, 17 пожаров на площади более 28 тысяч гектаров, Приморский край — 18 пожаров на площади более 11 тысяч гектаров, Забайкальский край — 6 пожаров на площади более тысячи гектаров", — уточнил Акбердин.