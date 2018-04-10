В магазине "Магнит" в Кургане обрушились перекрытия

Обрушение перекрытий в магазине Магнит в Кургане. 10 апреля 2018

Обрушение перекрытий в магазине Магнит в Кургане. 10 апреля 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Перекрытия трехэтажного здания, на первом этаже которого находится магазин "Магнит", обрушились в Кургане, никто, по предварительным данным, не пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Произошло обрушение перекрытий со второго на первый этажи в магазине "Магнит" по адресу: улица Бурова-Петрова. Из здания эвакуировали 33 человека", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.