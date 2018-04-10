СК возобновил осмотр места крушения Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Следователи после схода снега вместе с МЧС возобновили осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщила журналистам во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на одну из родственниц погибших в авиакатастрофе, которая рассказала, что на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших. Это заявление было широко освещено рядом СМИ.

"В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС. В установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз", — сказала Петренко.

"Во избежание незаконных действий" на месте крушения организовано круглосуточное дежурство полицейских.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.