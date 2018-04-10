Защита главы "Суммы" отвергла слухи, что она дала показания на Магомедовых

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании "Сумма" Лейла Магомедзаде не заключала сделку со следствием и не давала показаний против братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, сообщил ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости.
По его словам, слухи начинают плодиться "при отсутствии какой-либо внятной информации". "Мы не видим в этом чего-то странного или необычного", — констатировал защитник.
Он предположил, что слова о том, его подзащитная не препятствует расследованию и даже оказывает содействие, могли быть восприняты кем-то как намёк на сделку.
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В конце марта в Москве были арестованы совладельцы "Суммы" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы – по данным Forbes, представители одного из богатейших семейных кланов России.
Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.
Магомедзаде проходит по делу свидетелем.