Защита главы "Суммы" отвергла слухи, что она дала показания на Магомедовых

Гендиректор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов во время рассмотрения ходатайства об аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

Гендиректор фирмы Интекс группы Сумма Артур Максидов во время рассмотрения ходатайства об аресте в Тверском районном суде Москвы. 31 марта 2018

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Генеральный директор компании "Сумма" Лейла Магомедзаде не заключала сделку со следствием и не давала показаний против братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, сообщил ее адвокат Александр Забейда в интервью РИА Новости.

"Нет, никаких сделок со следствием она не заключала. Дело в том, что все эпизоды якобы преступной деятельности, расследуемые в рамках этого дела, приходились на период, когда Лейла в компании либо ещё не работала, либо находилась в декретном отпуске", — сказал адвокат, комментируя публикации ряда СМИ.

По его словам, слухи начинают плодиться "при отсутствии какой-либо внятной информации". "Мы не видим в этом чего-то странного или необычного", — констатировал защитник.

Он предположил, что слова о том, его подзащитная не препятствует расследованию и даже оказывает содействие, могли быть восприняты кем-то как намёк на сделку.

"Однако не понимаю, как могла иначе высказаться публичная компания с мировым именем и ее менеджмент, в подчинении которых находятся 25 тысяч человек по всей стране. В такой ситуации единственное, чем может руководствоваться компания в своих действиях, — это закон. Соответственно, нет никаких оснований отказываться выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов", — добавил адвокат.

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В конце марта в Москве были арестованы совладельцы "Суммы" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы – по данным Forbes, представители одного из богатейших семейных кланов России.

Следственный департамент МВД РФ заподозрил Магомедовых в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей и участии в преступном сообществе.

Магомедзаде проходит по делу свидетелем.