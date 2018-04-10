ФСБ предотвратила теракты в Башкирии и Ингушетии в день выборов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спецслужбы РФ предотвратили в Башкирии и Ингушетии теракты на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

"В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации", — сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

"В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности", — добавил он.