Защита российского наемника батальона "Азов" обжаловала приговор суда

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Защита россиянина Романа Железнова, заочно приговоренного к четырем годам колонии строгого режима за участие в боевых действия в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов", обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

"Апелляционная жалоба поступила в суд", — сказано в карточке дела.

Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте".

Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе "Азова" и ни в каких боевых действиях не участвовал. По его словам, его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за "сфабрикованного дела" в России. Роман учился на политолога, окончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось "ни на умственных способностях, ни на его поведении", добавил отец.

Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне "Азов". "Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды", — считает прокурор.

Побыв в нескольких странах Европы, Железнов прошел обучение в полке "Азов", получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. После, отмечает обвинение, он в качестве наемника выполнял приказы командира батальона "Азов", заключающиеся "в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь". После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе "Азова", сказала гособвинитель.

Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он "способствовал нестабильности" в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.

Это уже второй приговор в отношении россиянина из-за конфликта на Украине, первый прецедент был создан в Самаре. В июне прошлого года жителя Самары Артема Широбокова заочно приговорили к пяти годам колонии за участие в деятельности националистического батальона "Азов" на Украине.

Как сообщала пресс-служба управления ФСБ по Самарской области, 24-летний уроженец Самары Широбоков являлся приверженцем праворадикальной идеологии и участником самарской группировки футбольных фанатов. Как отметили в ведомстве, он уехал на Украину, где вступил в экстремистское объединение "Правый сектор" (Организация запрещена в России). По версии следствия, молодой человек принял активное участие в деятельности данной структуры по свержению действующей на тот момент государственной власти страны.

Как отмечала пресс-служба УФСБ, Широбоков является бойцом батальона "Азов" при МВД Украины, принимает участие в боевых действиях на юго-востоке страны.