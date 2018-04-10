В Ульяновской области двое детей и женщина погибли при пожаре в доме

САМАРА, 10 апр — РИА Новости. Двое детей и женщина погибли при пожаре в частном жилом доме в Новомалыклинском районе Ульяновской области, сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Погибли мальчики 2009 и 2014 годов рождения и женщина 1978 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону, возгорание в частном жилом доме на улице Братьев Кипкаевых в селе Верхний Колок Новомалыклинского района Ульяновской области произошло 10 апреля в 4.42 мск. Пожар локализовали в 5.20 мск, открытое горение было ликвидировано в 5.30 мск, полная ликвидация произошла в 6.49 мск. По данным ГУМЧС, развитию пожара способствовало его позднее обнаружение, на момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение дома на всей площади.

Причина произошедшего устанавливается. Для ликвидации пожара были привлечены 12 единиц техники и 28 человек личного состава.