МЧС еще раз обследует место крушения Ан-148 в Подмосковье

Автомашины МЧС России вывозят фрагменты самолета Ан-148 с места крушения в Раменском районе. Архивное фото

Автомашины МЧС России вывозят фрагменты самолета Ан-148 с места крушения в Раменском районе. Архивное фото

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Спасатели планируют дополнительно обследовать место падения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Такое решение принято после того, как в одном из Telegram-каналов появилось сообщение со ссылкой на родственницу одного из погибших в авиакатастрофе. По ее словам, на месте крушения до сих пор находятся фрагменты самолета, личные вещи и останки погибших.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, во время работ на месте крушения спасатели нашли 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел.

По данным МЧС, до сих пор работают межведомственные оперативные штабы по организации помощи родственникам погибших, организованы компенсационные и страховые выплаты. На телефон горячей линии 8-800-775-17-17 за сутки поступили восемь обращений.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", совершавший рейс Москва — Орск, 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", разбился близ деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.