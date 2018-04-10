Судья вернул присяжным на доработку вердикт по делу "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Суд вернул присяжным вердикт по делу "приморских партизан" для внесения корректировок, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Приморского краевого суда.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. В понедельник присяжные начали обсуждать вердикт и во вторник предоставили его судье.

У судьи после проверки вердикта возникли замечания. Ошибки обнаружены на 5 листах, судья вернул вердикт присяжным и объявил перерыв.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.