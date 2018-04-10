Судья вернул присяжным на доработку вердикт по делу "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Суд вернул присяжным вердикт по делу "приморских партизан" для внесения корректировок, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Приморского краевого суда.
В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").
В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. В понедельник присяжные начали обсуждать вердикт и во вторник предоставили его судье.
У судьи после проверки вердикта возникли замечания. Ошибки обнаружены на 5 листах, судья вернул вердикт присяжным и объявил перерыв.
В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.