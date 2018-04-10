Площадь лесных пожаров в ДФО выросла на девять тысяч гектаров за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Свыше 20 новых лесных пожаров за сутки возникло на Дальнем Востоке, площадь возгорания выросла на 9 тысяч гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 24 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 59 очагов: 28 — в Амурской области, 27 — в Приморском крае, три — на землях лесного фонда в ЕАО, один — на землях лесного фонда в Хабаровском крае", — говорится в сообщении.

За сутки пройденная пожарами в округе площадь увеличилась на 9 тысяч гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область – 8,1 тысячи гектаров.

К концу понедельника потушено 20 пожаров. Еще ликвидируют 39: по 19 в Амурской области и Приморском крае, один в Еврейской автономной области.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 305 лесных пожаров на площади 155,4 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе отмечено 197 пожаров на площади 76,8 тысячи гектаров.

В Амурской области из-за пожаров действует режим ЧС, в Приморье на всей территории края введен особый противопожарный режим.