В Ингушетии ввели план "Перехват" после обстрела машины местного жителя

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ведут поиски неизвестных, которые вечером в понедельник обстреляли легковой автомобиль в Назрановском районе республики, введен план "Перехват", сообщает региональное МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщил, что вечером в понедельник в селении Экажево в Назрановском районе неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, обстреляли автомашину Lada Priora. В результате находившийся в ней мужчина получил ранения.

По данным МВД, инцидент произошел около 21.30 мск в понедельник на улице Джабагиева в селении Экажево.

"Неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Приора" серебристого цвета, из огнестрельного оружия произведены выстрелы в автомашину Lada Priora белого цвета, в которой находился 30-летний местный житель. Пострадавший с огнестрельными ранениями госпитализирован в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия. "Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников. Введен план "Перехват", — уточняет МВД.