Источник: двух дагестанских чиновников подозревают в получении взятки

МАХАЧКАЛА, 9 апр — РИА Новости. Двое сотрудников дагестанского казначейства подозреваются в получении крупной взятки, проведена выемка документов о незаконном перечислении 2 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Двое сотрудников управления федерального казначейства по Дагестану подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела",- рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в понедельник сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов в управлении казначейства.

"Правоохранители произвели выемку документов по факту незаконного перечисления средств на сумму 2 миллиарда рублей",- отметил источник.

В приемной казначейства РИА Новости сообщили, что управление работает в штатном режиме.