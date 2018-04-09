В ДТП в Приамурье погибли двое детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр — РИА Новости. Двое детей погибли в результате ДТП, которое произошло в воскресенье на Зейском водохранилище недалеко от поселка Верхнезейский в Амурской области, еще четыре человека травмированы, их доставили в больницу, сообщает в понедельник УМВД по Амурской области.

По данным пресс-службы полиции, участниками ДТП стали Toyota Sprinter Carib и ВАЗ-2121, по предварительной информации, они столкнулись около 21.00 (15.00 мск).

"В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу водители обоих автомобилей, 1974 и 1978 годов рождения, трое 12-летних пассажиров автомобиля Toyota Carib и пассажирка отечественного автомобиля, 1973 года рождения. Впоследствии двое мальчиков от полученных травм скончались в лечебном учреждении", — сообщает УМВД по Амурской области.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.