При пожаре в высотке на юге Москвы пострадали двое взрослых и ребенок

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре в 17-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что пожар произошел в воскресенье в 10.52 мск в квартире на четвертом этаже 17-этажого жилого дома по адресу ул. Болотниковская, дом 5, корпус 2. Пожарные спасли более 20 человек, есть пострадавшие.

"Пожар… локализован на площади 50 квадратных метров. Пострадали три человека, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшие сейчас осматриваются бригадой скорой помощи. При пожаре из подъезда были спасены 23 человека.