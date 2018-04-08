На юге Москвы загорелся многоэтажный дом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пожарные спасли более 20 человек из многоквартирного дома на юге Москвы, имеются пострадавшие, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Как сообщили в МЧС, пожар произошел 8 апреля в 10.52 мск в квартире на четвертом этаже 17-этажого жилого дома по адресу ул. Болотниковская, дом 5, корпус 2. Спасатели выясняют обстоятельства пожара.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома спасены более 20 человек. К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.