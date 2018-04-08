В Дагестане более 25 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения в воскресенье из-за отключения воздушной линии электропередачи, причины выясняются, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Восьмого апреля в 01.20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Шамильское — Анцух" (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" — АО "Дагестанская сетевая компания") с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль", АПВ выведено. Причина выясняется. Обесточены: ПС 110 кВ — 2 ("Анцух", "Гидатль"); ПС 35 кВ — 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25 500 человек)", — говорится в справке-докладе.

Отмечается, что мощность отключенных потребителей составляет 17 МВт.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает Минэнерго, АО "Дагестанская сетевая компания" (АО "ДСК") — региональная распределительная электросетевая компания, дочернее зависимое общество ПАО "МРСК Северного Кавказа" (100%). Управляющая организация — ПАО "МРСК Северного Кавказа". Создано в 2010 году, головной офис расположен в Махачкале.