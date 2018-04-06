Суд арестовал имущество четырех дагестанских чиновников

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства четырёх чиновников из Дагестана, обвиняемых в хищениях из бюджета республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Она отметила, что общая сумма арестованных средств превышает 1,5 миллиона рублей. Срок ареста установлен до 30 июня.
В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.