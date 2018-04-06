Суд арестовал имущество четырех дагестанских чиновников

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства четырёх чиновников из Дагестана, обвиняемых в хищениях из бюджета республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением суда наложен обеспечительный арест на имущество и денежные средства Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова", — сказала она.

Она отметила, что общая сумма арестованных средств превышает 1,5 миллиона рублей. Срок ареста установлен до 30 июня.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее работы стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они арестованы.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.