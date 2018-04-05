В Москве умерла женщина, которой вместо физраствора ввели формалин

САМАРА, 5 апр — РИА Новости. В Москве скончалась молодая женщина, которой в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска вместо физраствора ввели формалин. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Ульяновской области.

"Сегодня, 5 апреля, в Москве скончалась жительница Ульяновска, находившаяся на лечении в федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна ФМБА России", — говорится в тексте.

Пациентке ввели формалин 15 марта после плановой хирургической операции, ошибку совершил один из медицинских работников стационара медсанчасти. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы, позже 28-летнюю женщину перевезли в Москву в медицинский биофизический центр имени Бурназяна.

Глава ульяновского минздрава Рашид Абдуллов, слова которого приводятся в сообщении ведомства, отметил, что врачи центра имени Бурназяна сделали все возможное, чтобы спасти пациентку. По его словам, девушка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. "К сожалению, спасти ее не удалось. Я приношу глубокие соболезнования близким погибшей", — сказал Абдуллов.

Отмечается, что по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела девушки в Ульяновск и организации похорон, а также окажет всю необходимую помощь и психологическую поддержку близким и родственникам погибшей.

Сотрудники, допустившие ошибку, уволены по статье, представителям администрации медсанчасти объявлен выговор, на них наложены меры материальной ответственности.

В конце марта следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Наказание по ней предусматривает до года лишения свободы.