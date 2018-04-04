Киллер, застреливший мэра Нефтеюганска, просит передать его Украине

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киллер Геннадий Цигельник, осужденный на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, просит передать его на Украину, но следствие против: он может понадобиться, если СК РФ удастся задержать Михаила Ходорковского, передает корреспондент РИА Новости из зала Верховного суда РФ.

Чем обосновывает свое ходатайство осужденный, пока неясно. Вероятно, он гражданин Украины, но подтвердить или опровергнуть это пока не представляется возможным.

Как стало известно на заседании суда, Цигельник попросил перевести его на Украину из волгоградской колонии №26. С этой просьбой он обратился во ФСИН, а там, по закону, передали ее в Волгоградский областной суд. Суд отклонил просьбу, и осужденный направил жалобу в Верховный суд РФ.

На заседании представитель Генпрокуратуры приобщила к делу письмо из Следственного комитета, в котором указано, что Цигельник еще может понадобиться следствию, если СК РФ удастся задержать экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, которого в ведомстве считают организатором убийства.

"Расследование уголовного дела продолжается, а Цигельник является свидетелем по нему и необходим для производства следственных действий, в том числе в случае появления одного из фигурантов дела (экс-главы ЮКОСа Михаила) Ходорковского на территории РФ", — говорится, в частности, в письме.

По ее данным, срок расследования по делу об убийстве Петухова продлен до 30 июня 2018 года. Ходорковский, напомнили в СК РФ, объявлен в розыск.

"Я уже дал показания и не отказываюсь от дачи дальнейших показаний, если надо — приеду", — пояснил в свою защиту заключенный, участвовавший в заседании по видеосвязи из колонии.

Тем не менее, суд не стал рассматривать жалобу по существу — она была подана с нарушением подсудности. Теперь апелляцию должен будет рассмотреть Волгоградский областной суд.

По версии обвинения, в 1998 году Цигельник вместе с другим киллером застрелил Петухова и тяжело ранил его охранника.

В 2006 году Цигельник был приговорен к 18 годам заключения. Сначала в ходе судебных разбирательств он давал показания против Ходорклвского, экс-главы службы безопасности "ЮКОСа" Алексея Пичугина (осужден пожизненно) и бывшего акционера компании Леонида Невзлина (скрывается от следствия), но потом отказался от них.