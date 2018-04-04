В Петербурге "Газель" проехала под мостом с надписью "Газель не проедет"

Над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги вывешена растяжка с надписью Газель не пройдет, Санкт-Петербург

Над мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги вывешена растяжка с надписью Газель не пройдет, Санкт-Петербург

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Петербурге "Газели" удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет".

При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта "Газель" стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали "Мостом глупости".

Трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. В учреждении "Мостотрест" ранее заявляли, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками — в том числе и тем, который ограничивает высоту проезжающего транспорта до 2,7 метра.

Что касается количества застрявших машин, то в "Мостотрест" сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.