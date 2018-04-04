В Петербурге "Газель" проехала под мостом с надписью "Газель не проедет"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Петербурге "Газели" удалось преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, на котором размещен плакат с надписью "Газель не проедет".
Не всем помогла метка в картах от Яндекса. У нас 144й. Летел уверенно и быстро. #Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/wFalCMlJnA— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 апреля 2018 г.
При этом, судя по фотографиям в Сети, машина лишилась кузова. Пользователи отмечают, что эта "Газель" стала 144-м автомобилем, врезавшимся в мост, который местные жители прозвали "Мостом глупости".
Что касается количества застрявших машин, то в "Мостотрест" сообщили, что не ведут статистику, к тому же многие водители, задев мост, сразу же уезжают с места происшествия.