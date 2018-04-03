Ущерб по новому делу экс-премьера Дагестана превысил 1,3 миллиарда рублей

Уголовное дело против чиновников в Дагестане (77)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ущерб по новому делу против бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Следователи возбудили против Гамидова, обвиняемого в мошенничестве, еще одно уголовное дело – о превышении должностных полномочий.

"По версии следствия, в 2013 году Гамидов без проведения обязательной экспертизы экономической эффективности проекта подписал постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Отмечается, что фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредиторами; по решению суда 1,3 миллиарда рублей были взысканы в пользу кредитных организаций с республики.