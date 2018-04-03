"Форточного насильника" в Петербурге приговорили к 8,5 годам колонии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мужчину, проникавшего в квартиры через форточки и насиловавшего женщин, приговорили в Санкт-Петербурге к 8,5 годам колонии, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи задержали подозреваемого в изнасиловании 18 женщин, который попадал в квартиры жертв через форточки.

Следствием и судом установлено, что злоумышленник с 2005 по 2016 годы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совершил 15 эпизодов указанных преступлений. По утрам он через форточку проникал в квартиры, расположенные на первом этаже домов, совершал нападение на потерпевших, закрывал им рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал насильственные действия сексуального характера.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Дмитрия Попова, 1971 года рождения. Он признан виновным в совершении преступлений "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера"….Приговором суда Попову назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.