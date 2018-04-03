Следствие установило всех причастных к теракту в петербургском метро

Автомобиль следственного комитета РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

Автомобиль следственного комитета РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следователи раскрыли всю цепочку причастных к теракту в петербургском метро, который произошел ровно год назад. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники ведомства совместно с ФСБ установили заказчика, организатора и исполнителей преступления, рассказала она.

По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой. Общались они исключительно в мессенджере, отметила Петренко.

Как сообщила представитель СК, преступников нашли благодаря анализу так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи.

Петренко добавила, что в ходе расследования арестовали одиннадцать человек. Следствие почти завершено.

Ровно год назад на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел взрыв. Погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одно самодельное взрывное устройство, его обезвредили.

Летом прошлого года ФСБ сообщила, что террористы, готовившие взрыв в метро, активно использовали Telegram для координации своих действий. В ведомстве отметили, что этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.