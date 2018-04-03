Следствие установило всех причастных к теракту в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Следователи раскрыли всю цепочку причастных к теракту в петербургском метро, который произошел ровно год назад. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, теракт совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой. Общались они исключительно в мессенджере, отметила Петренко.
Как сообщила представитель СК, преступников нашли благодаря анализу так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи.
Петренко добавила, что в ходе расследования арестовали одиннадцать человек. Следствие почти завершено.
Летом прошлого года ФСБ сообщила, что террористы, готовившие взрыв в метро, активно использовали Telegram для координации своих действий. В ведомстве отметили, что этот мессенджер позволяет создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.