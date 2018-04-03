СК рассказал, как нашли террористов, совершивших взрыв в метро в Петербурге

Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро после заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото

Подозреваемый в соучастии теракта в петербургском метро после заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Теракт в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой, а общались исключительно с помощью современных средств коммуникации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", — сказала Петренко.

По её словам, именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы.

Петренко добавила, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.