Суд в Петербурге продлил арест восьми вербовщиков ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в понедельник продлил на три месяца срок ареста восьмерых обвиняемых в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ) для их ознакомления с материалами дела, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В апреле 2017 года после теракта в метро Петербурга были задержаны и заключены под стражу 10 выходцев из Средней Азии. Задержанным было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов).

Один из задержанных, уроженец киргизского города Ош Обид Абдыраимов признал вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался в Петербурге вербовкой выходцев из Средней Азии в ИГ*. В декабре суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

В понедельник горсуд Петербурга продлил до 4 июля срок ареста Атабека Рустамова, Феруза Инакова, Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Баходира Мадрахимова, Шухрата Сатымбаева, Искандера Нурбаева и Азизбека Рустамова.

"Продление стражи связано с необходимостью выполнения в отношении обвиняемых требований статьи 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела — ред.)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у следствия не было информации о возможной связи задержанных с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.