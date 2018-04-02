Отец Виктора Цоя требует разрыва договора об авторских правах на песни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Роберт Цой, отец лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе в августе 1990 года, в судебном порядке добивается расторжения договора о передаче компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Согласно этим материалам, арбитраж Москвы в настоящее время приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 500 тысяч рублей компенсации за использование произведений Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и этой компанией.

"В производстве Басманного районного суда… Москвы находится дело по заявлению Цоя Роберта Максимовича к ООО "Музыкальное право" о признании сделки от 12 января 2011года… о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя недействительными вследствие составления договора… с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности; о признании сделки по договору… от 16 января 2017 года… о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана", — указывается в определении арбитража о приостановке спора.

Согласно официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, слушания по иску Роберта Цоя к компании "Музыкальное право" о защите авторских прав назначены на 5 апреля.

Ранее в июне 2017 года Басманный суд по иску Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на его песни, признал недействительным аналогичный договор с компанией "Музыкальное право". Как отмечается в решении суда в пользу правообладателя, в обоснование заявленных требований истец указал, что текст спорного договора был подготовлен на основании закона об авторском праве и смежных правах, который прекратил действие после вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса, "в связи с чем условия данного договора противоречат положениям действующего законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности".

Как сообщалось ранее, в январе арбитраж Москвы по иску "Музыкального права" взыскал с Первого канала 300 тысяч рублей за незаконное, по мнению истца, использование песни Цоя "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?". Слушания по жалобе Первого канала на это решение пройдут 16 апреля. В декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".