Ветер мешает тушить крупный пожар на складе в Ленобласти

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Тушить пожар на складе предприятия по обработке дерева в Ленинградской области мешают порывы ветра, сообщается на сайте регионального МЧС.

Деревообрабатывающее предприятие в деревне Чудцы Бокситогорского района загорелось в воскресенье утром. За два с половиной часа площадь пожара увеличилась с 400 квадратных метров до двух тысяч. Ему присвоили третий уровень сложности.

К месту пожара направили подкрепление, приехало руководство Главного управления ведомства. Возгорание тушат 73 человека и 26 единиц техники.

Как сообщают спасатели, пожар не угрожает местным жителям, автомобильная и железная дороги не задымлены.