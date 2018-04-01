Площадь пожара на складе в Ленобласти составила 2000 квадратных метров

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
По его словам, пострадавших нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, склад деревообрабатывающего предприятия принадлежит ООО "ММ-Ефимовский".
В Ленобласти горит один из крупнейших в РФ лесопильных заводов #Ленинградскаяобласть #пожар #Склад #МЧСhttps://t.co/bqFXVdk8u4 pic.twitter.com/I80hT02s6q— Cобытия дня в России (@smnewsru) 1 апреля 2018 г.