Площадь пожара на складе в Ленобласти составила 2000 квадратных метров

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Площадь пожара на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар на складе в населенном пункте Чудцы распространился на площади 2000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. Идет наращивание группировки для борьбы с огнем.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, склад деревообрабатывающего предприятия принадлежит ООО "ММ-Ефимовский".